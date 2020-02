In Provinz Ghom : Iran meldet erste bestätigte Fälle von Coronavirus

In Provinz Ghom

In China gibt es die meisten Infizierten mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Teheran Erstmals sind im Iran Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet worden.

In den vergangenen zwei Tagen seien Verdachtsfälle bestätigt worden, zitierte die halbstaatliche Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch einen Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums. Über die Nationalität der zwei angesteckten Personen wurde nichts bekannt, sie seien in der Provinz Ghom entdeckt worden. Wie viele Verdachtsfälle es insgesamt gab, sagte der Mitarbeiter nicht.