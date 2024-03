Debatte und Kritik im Iran Geistlicher fotografiert Frau ohne Kopftuch - und erntet Rüge von Vorgesetzten

Teheran · Erneut hat ein Zwischenfall im Iran zum Thema Kopftuch für Unmut gesorgt. In der Pilgerstadt Ghom hatte ein Geistlicher eine Frau in einem Krankenhaus fotografiert, vermutlich weil sie kein Kopftuch trug. In der Folge sind landesweit Diskussionen und Streit ausgebrochen.

15.03.2024 , 15:40 Uhr

Eine Frau in Teheran mit offenen Haaren (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Ein Video der Situation, das vielfach in sozialen Netzwerken geteilt wurde, zeigt, wie der Geistliche die Frau ohne Kopftuch mit dem Handy fotografiert, während sie am Boden sitzend ein Baby hält. Die Frau konfrontiert den Mann kurz darauf und fordert ihn lautstark dazu auf, die Aufnahmen von ihr zu löschen. Nutzer in sozialen Medien gingen davon aus, dass er die Frau wegen ihres Verstoßes gegen die im Iran herrschende Kopftuchpflicht filmte. Wie die Zeitung „Etemad" am Freitag berichtete, erntete der Mann nun Kritik aus eigenen Reihen. Aufnahmen von Fehltritten zu machen, sei nicht Aufgabe eines religiösen Schülers, zitierte „Etemad" einen hochrangigen Geistlichen in Ghom. Irans Polizei nimmt zwei junge Frauen wegen Neujahrstanz fest Persisches Neujahr Irans Polizei nimmt zwei junge Frauen wegen Neujahrstanz fest Der Vorfall dürfte sich bereits vor mehreren Tagen zugetragen haben. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim wurden mittlerweile vier Personen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Videos über den Vorfall festgenommen mit dem Vorwurf, die Gesellschaft spalten zu wollen. Zum Verbleib der Frau gab es zunächst keine Informationen. Irans Justiz bestraft 33-Jährige mit 74 Peitschenhieben Wegen fehlendem Kopftuch Irans Justiz bestraft 33-Jährige mit 74 Peitschenhieben Seit den von Frauen angeführten Protesten im Iran im Herbst 2022 ignorieren immer mehr Frauen in dem Land mit fast 90 Millionen Einwohnern die strengen islamischen Kleidungsvorschriften. Religiöse Hardliner versuchen, dagegen anzukämpfen. Ein neues Gesetz sieht drakonische Strafen für Verstöße gegen die Kopftuchpflicht vor. Die Reform wurde bereits vom Parlament verabschiedet, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Ausgelöst wurden die Proteste gegen das System der Islamischen Republik 2022 vom Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sittenwächter hatten die junge Frau wegen eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs mutmaßlich gewaltsam festgenommen, Amini fiel ins Koma und starb nur wenige Tage später.

(felt/dpa)