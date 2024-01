Iranische Rakete eingesetzt Iran bringt nach eigenen Angaben drei Satelliten ins All

Im Rahmen des Simorgh-Programms scheiterten zuletzt fünf Startversuche in Folge. Die USA haben erklärt, die iranischen Satellitenstarts verstießen gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Sie forderten die Regierung in Teheran auf, Aktivitäten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen zu unterlassen, die Atomwaffen transportieren könnten. In einem Bericht der US-Geheimdienste zur weltweiten Bedrohungslage für das Jahr 2023 hieß es, die Entwicklung von Satelliten-Trägerraketen verkürze die Zeitspanne, in der der Iran eine ballistische Interkontinentalrakete entwickeln könne, weil eine ähnliche Technologie eingesetzt werde.