Westlich von Mossul Überreste von mehr als 100 mutmaßlichen IS-Opfern gefunden

Im Irak haben Behörden die Überreste von mehr als 100 Leichen entdeckt, bei denen es sich vermutlich um Opfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) handelt. Sämtliche Funde würden an Forensiker übergeben, sagte Ahmed Kusai, der die Suche nach den Opern in der Gegend Bir Alu Antar westlich von Mossul leitet. Die Überreste seien in einer großen Grube entdeckt worden, die der IS als Massengrab genutzt habe. Das Team suche seit Mai nach solchen Massengräbern von Opfern aus Zeiten der IS-Herrschaft ab 2014.