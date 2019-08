Ungewöhnlicher Fall : Irak muss Firma von ermordetem Geschäftsmann fast 140 Millionen Dollar zahlen

Falls Church Ein Jahr nach Beginn des Irakkriegs versuchte ein US-Waffenhändler in Bagdad Millionen einzutreiben, die ihm die dortige Regierung schuldete. Dann wurde er umgebracht. Nun sprach ein US-Richter im Streit um das ausstehende Geld ein Machtwort.

Der Irak muss einem US-Militärunternehmen im jahrelangen Streit um unbeglichene Rechnungen fast 140 Millionen Dollar erstatten. Dies ordnete ein Bundesrichter in Washington an. Seit neun Jahren lieferte sich die in Pennsylvania ansässige Firma für Militärtechnik Wye Oak mit dem Irak eine juristische Auseinandersetzung um Millionenbeträge, die die Führung in Bagdad ihr für die Wartung von Panzern schuldig war. Zweck der Dienstleistung war es gewesen, dem irakischen Militär nach der von den USA geführten Invasion 2003 wieder auf die Beine zu helfen.