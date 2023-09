Mehr als 100 Tote und 200 Verletzte Irak erlässt Haftbefehle nach schwerem Brand bei Hochzeitsfeier

Die Brandkatastrophe suchte eine schrumpfende christliche Minderheit im Irak heim, die in den vergangenen 20 Jahren zunächst ins Visier von Al-Kaida geriet und später von Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat attackiert wurde. Zwar wurde ihre historische Heimat in der Ninive-Ebene vor sechs Jahren aus der Gewalt des IS befreit, doch liegen einige Städte in der Gegend noch immer in Trümmern, es mangelt an grundlegender Versorgung. Viele Christen sind nach Europa, die USA und Australien ausgewandert.