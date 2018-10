Interpol-Chef: China wirft verschwundenem Meng Hongwei Korruption vor

Mysteriöser Vermissten-Fall : China wirft verschwundenem Interpol-Chef Korruption vor

Meng Hongwei, der ehemalige Interpol-Chef, kurz vor seiner Eröffnungsansprache auf dem Interpol-Weltkongress in Singapur im Jahr 2017 (Archivfoto). Foto: dpa/Wong Maye-E

Peking China hat den verschwundenen Interpol-Chef Meng Hongwei der Korruption bezichtigt. Er soll inzwischen unter Arrest stehen. Bereits am Sonntag sei bei der Polizeibehörde außerdem eine schriftliche Rücktrittserklärung eingegangen.

Der Chinese Meng habe "Bestechungsgelder angenommen" und werde verdächtigt, "gegen das Gesetz verstoßen" zu haben, erklärte das Sicherheitsministerium in Peking am Montag. Die Behörde für Korruptionsermittlungen hatte außerdem mitgeteilt, dass der Interpolchef inzwischen unter Arrest steht. Die internationale Polizeibehörde Interpol hatte am Sonntag den sofortigen Rücktritt ihres seit gut zwei Wochen nach einem Besuch in China verschollenen Präsidenten verkündet.

Die chinesische Justiz hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie gegen Meng Ermittlungen eingeleitet habe. Kurz darauf ging am Interpol-Sitz in Lyon eine Erklärung ein, in der Meng "mit sofortiger Wirkung" seinen Rücktritt erklärte. Am Samstag hatte Interpol von China eine Erklärung für das Verschwinden ihres Chefs gefordert. Mengwar am 25. September nach China gereist. Seine Frau gibt an, seitdem nicht mehr von ihm gehört zu haben.

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Fälle, in denen hochrangige chinesische Beamte zunächst ohne Erklärung verschwanden, bis die Regierung Wochen oder sogar Monate später mitteilte, dass gegen sie ermittelt wird, oft wegen des Verdachts auf Korruption. Die chinesische Führung unter Präsident Xi Jinping hat der Korruption den Kampf angesagt. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche einst unantastbare Mitglieder der Kommunistischen Partei, der Regierung, des Militärs und Mitarbeiter staatlicher Unternehmen im Zuge der Kampagne verurteilt.

Meng wurde im November 2016 Interpol-Präsident. Die Personalie gehörte zu den Bemühungen Chinas, mehr Schlüsselpositionen in internationalen Organisationen zu besetzen, um Prestige und Einfluss in der Welt zu stärken. Übergangsweise werde nun der Koreaner Kim Jong Yang das Amt übernehmen, teilte Interpol mit. Ein neuer Präsident solle beim Treffen der Polizei-Organisation vom 18. Bis 21. November in Dubai gewählt werden. Generalsekretär von Interpol und damit Leiter der Ermittlungsarbeiten ist seit 2014 der ehemalige Vize-Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Jürgen Stock.

(mro/AFP/REU)