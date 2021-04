Weniger Schiffe, mehr Ruhe : Internationale Forscher untersuchen Tierlaute im Ozean während Corona-Krise

Paris Ein internationales Forscherteam nutzt den Rückgang der Schifffahrt während der Pandemie, um den Geräuschen der Weltmeere zu lauschen – etwa wie Wale und andere Meerestiere miteinander kommunizieren. Untersucht wird der Einfluss menschlichen Lärms auf die Tierwelt im Ozean.

Obwohl frühere Studien einen Zusammenhang zwischen menschgemachtem Lärm in den Meeren und dem Tierverhalten feststellen, sind die genauen Zusammenhänge noch unbekannt. Die Forscher wollen unter anderem herausfinden, „wo im Ozean gefährdete Tiere möglicherweise Schallpegeln ausgesetzt sind“, die schädliche Auswirkungen haben, sagte Peter Tyack, der als Professor für Meeressäuger-Biologie am Projekt mitarbeitet.

Ziel des internationalen Projekts, an dem Teams aus New Hampshire, Bremerhaven und St. Andrews in Schottland mitarbeiten, ist es, Daten zum Unterwasserlärm in einem offenen Archiv zu sammeln. Das Jahr 2022 haben die Forscher zum „Jahr des leisen Ozeans“ auserkoren – in der Hoffnung, bis dahin mehr über die Unterwasserwelt zu erfahren.