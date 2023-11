Stärke 6,5 Erdbeben erschüttert Papua-Neuguinea

Erdbeben sind in Papua-Neuguinea keine Seltenheit. Das Land liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Bei einem Erdbeben der Stärke 7 im April dieses Jahres in kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Etwa 180 Häuser wurden bei dem Beben in dem dicht bewaldeten Gebiet Karawari im Landesinneren zerstört.