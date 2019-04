Kampf gegen Umweltverschmutzung : Insel Texel will Plastikflaschen verbieten

Texel Das hat der Bürgermeister der niederländischen Ferieninsel mitgeteilt. Auf den deutschen Inseln Sylt und Fehmarn setzt man dagegen auf freiwillige Nachhaltigkeit.

Die niederländische Ferieninsel Texel will ernst machen im Kampf gegen die Flut von Plastikmüll: Geht es nach Bürgermeister Michiel Uitdehaag, soll es in absehbarer Zeit kein Trinkwasser mehr in Plastikflaschen auf der Insel zu kaufen geben. Stattdessen soll Texel eine „Kranwasser-Insel“ werden, auf der die Menschen ihr Trinkwasser direkt aus der Leitung holen. Dadurch könne man Plastikmüll vermeiden. Diesen Vorschlag teilte er jetzt via Twitter mit. Ziel sei, mit den rund 14.000 Einwohnern der Insel über das Thema zu diskutieren – und mit den Touristen: Texel hat pro Jahr rund eine Million Gäste.