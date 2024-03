Forderungen in Millionenhöhe Konkursverfahren über Signa-Gründer Benko eröffnet

Zum Portfolio der Signa-Gruppe gehören unter anderem die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, das stillstehende Bauprojekt des Elbtowers in Hamburg und das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe. Signa hatte in der Niedrigzinsphase stark expandiert und ist wegen steigender Zinsen und Baukosten in die Krise gestürzt.