Forderungen in Millionenhöhe Insolvenzverfahren über Signa-Gründer Benko eröffnet

Das Landgericht Innsbruck hat ein Insolvenzverfahren gegen den österreichischen Investor René Benko eröffnet. Das teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit. Die österreichischen Finanzbehörden haben Benko Steuerschulden von knapp zwei Millionen Euro fällig gestellt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Forderungen an den Unternehmer könnten jedoch noch wesentlich höher ausfallen. Zum Beispiel versucht der Staatsfonds Mubadala in Abu Dhabi, 713 Millionen Euro von Benko und von Signa-Gesellschaften einzutreiben.