Weiterhin Hausarrest Influencer Andrew Tate muss nicht in Haft

Der Internet-Influencer Andrew Tate steht in Rumänien weiterhin unter Hausarrest und muss nicht in Haft. Ein Gericht in der Hauptstadt lehnte am Donnerstag einen Antrag der Staatsanwaltschaft ab, Tate inhaftieren zu lassen. Gegen ihn wird in einem zweiten Fall wegen Menschenhandels ermittelt, in den nun auch Minderjährige verwickelt gewesen sein sollen.