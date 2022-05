Zufallsfund im Meer : Indonesische Matrosen finden Kokain im Wert von 82 Millionen Dollar

Jakarta Schmuggler haben vor der Küste Indonesiens große Pakete mit Kokain ins Wasser geworfen. Vermutlich sollten Komplizen diese mit Schnellbooten wieder einsammeln.

Matrosen der indonesischen Marine sollten eigentlich den Reiseverkehr während des muslimischen Fastenbrechens sichern, als sie eine ganz andere Entdeckung machten: Auf dem Wasser schwammen Plastikpakete voll mit Kokain im Wert von mehr als 80 Millionen Dollar. Die vier Pakete enthielten 180 Kilogramm der Droge und trieben in der Nähe der Hafenstadt Merak im Westen der Insel Java im Meer, wie die Marine mitteilte.

Die Schmuggler hätten die Pakete wahrscheinlich ins Wasser geworfen, damit Komplizen sie mit einem Schnellboot abholen, sagte der stellvertretende Generalstabschef der Marine, Ahmadi Heri Purwono, am Montag in einer Pressekonferenz. Dies sei bei Schmugglern ein übliches Vorgehen. Indonesien ist eine wichtige Drehscheibe für den Drogenhandel in Südostasien. Das Land geht streng gegen Schmuggler und Dealer vor, ihnen droht bei einer Verurteilung die Todesstrafe. Im Fall des gefundenen Kokains wurden keine Festnahmen gemeldet.