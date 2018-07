Indonesien: Zehn Tote bei Erdbeben

Jakarta Die indonesische Insel Lombok wird am Morgen von einem Beben erschüttert. Mehrere Menschen sterben. Bis nach Bali sind die Erschütterungen zu spüren.

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 sind am Sonntagmorgen auf der indonesischen Insel Lombok mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das verlautete am Morgen aus offiziellen Quellen. Die Menschen starben in den Trümmern ihrer Häuser. „Es war ein sehr starkes Beben“, sagte Gouverneur Zainul Majdi.