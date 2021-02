Bergbauunglück in Indonesien : Sechs Tote nach Erdrutsch in illegaler Goldmine auf Sulawesi

Jakarta Zum Zeitpunkt des Unglücks auf der indonesischen Insel seien etwa 100 Menschen in der Grube gewesen. Die meisten konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, 16 weitere wurden bislang gerettet.

Bei einem Erdrutsch in einer illegalen Goldmine in Indonesien sind mindestens sechs Menschen getötet worden. 16 Bergarbeiter seien am Donnerstag in der Provinz Parigi Moutong auf der Insel Sulawesi aus den Erdmassen gerettet worden, ein Mann werde noch vermisst, sagte der Chef der Rettungsdienste in der Region, Andi Sultan. Auslöser des Unglücks waren schwere Regenfälle.