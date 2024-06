Vollständig bekleidet verschlungen Netzpython verschlingt 45-jährige Mutter in Indonesien

Netzpythons fressen hauptsächlich kleinere Tiere und Vögel, Menschen töten sie nur sehr selten. In Indonesien hat es in den vergangenen Jahren aber einige Todesfälle gegeben. Im vergangenen Jahr töteten Dorfbewohner in Südost-Sulawesi eine acht Meter lange Python, die einen Bauer verschlungen hatte. 2018 wurde in Südost-Sulawesi eine 54-jährige Frau tot im Magen einer sieben Meter langen Python gefunden. 2017 wurde ein Mann auf einer Palmölplantage in West-Sulawesi von einer vier Meter langen Python verschlungen.