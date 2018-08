Indonesien: Mindestens zehn Tote bei erneuten Erdbeben auf Inseln Lombok und Sumbawa

Mindestens zehn Tote bei erneuten Erdbeben in Indonesien

Dieses Haus in Mataram auf der indonesischen Insel Lombok wurde durch ein Erdbeben zerstört. Foto: AFP/HANDOUT

Mataram In Indonesien hat es wieder Erdbeben gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte erreichten diese die Stärke 7. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, viele Menschen wurden verletzt.

Bei erneuten Erdbeben in Indonesien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Es gab Tote auf Lombok sowie auf der Nachbarinsel Sumbawa, sagte Agung Pramuja, Sprecher der Katastrophenschutzbehörde auf Lombok. Nach einer neuen Bilanz der nationalen Katastrophenschutzbehörde von Montag wurden mindestens 24 Menschen verletzt.

Die Region war am Sonntag von zahlreichen Erdstößen erschüttert worden, darunter zwei schwere Beben: Gegen Mittag hatte es laut der US-Erdbebenwarte (USGS) einen Erdstoß der Stärke 6,3 gegeben, rund zwölf Stunden später ein Beben der Stärke 6,9. Der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho, gab die Stärke des zweiten Bebens mit 7 an. Zudem gab es der USGS zufolge mindestens fünf heftige Nachbeben.

Zahlreiche Häuser seien durch das Beben am Abend eingestürzt, in vielen Teilen Lomboks sei der Strom ausgefallen, sagte Nugroho. Mehr als 400.000 Menschen sind obdachlos. Agung Pramuja zufolge stürzten auch mehrere Bauten am Fuße des Bergs Rinjani ein, die bereits durch die früheren Beben beschädigt gewesen seien. Im Rinjani-Nationalpark, der seit einem Erdbeben Ende Juli geschlossen ist, gab es Erdrutsche.