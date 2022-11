Verunreinigte Medikamente führten zu Nierenversagen : Indonesien geht nach Tod von fast 200 Kindern gegen Chemieunternehmen vor

Jakarta Seit Ende August waren in Indonesien fast 200 Kinder an akutem Nierenversagen gestorben. Die Behörden leiteten daraufhin Ermittlungen ein und geht nun gegen zwei Chemieunternehmen vor. Die Hintergründe.

Die Behörde ordnete zudem den Rückruf von flüssigen Arzneimitteln an, die von den Pharmaunternehmen PT Samco Farma und PT Ciubros Farma hergestellt wurden. Auch in ihren Produkten wurden demnach zu große Mengen der beiden schädlichen Stoffe nachgewiesen. Am Sonntag waren schon Arzneimittel von drei anderen Pharmafirmen zurückgerufen worden, nachdem Tests ergeben hatten, dass die Grenzwerte für Ethylenglykol überschritten waren.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Wochenende auch vor vier Husten- und Erkältungssäften aus Indien gewarnt, die ebenfalls „inakzeptable Mengen“ von Diethylenglykol und Ethylenglykol enthalten. Die Medikamente werden mit dem Tod von fast 70 Kindern in Gambia durch akutes Nierenversagen in Verbindung gebracht.