Indonesien: Erneut schweres Erdbeben auf Lombok - Tote auf indonesischer Insel

Lombok/Hongkong Schon wieder ist die indonesische Ferieninsel Lombok von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Am Sonntag wurde ein Beben der Stärke sieben gemeldet. Mehrere Menschen starben.

Die indonesische Touristeninsel Lombok ist innerhalb einer Woche zum zweiten Mal von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Mindestens drei Menschen kamen am Sonntag nach Angaben eines Behördensprechers bei dem Beben der Stärke 7,0 ums Leben, wie der indonesische Fernsehsender Metro TV berichtete. Eine zunächst herausgegebene Tsunami-Warnung wurde wenig später aufgehoben. Bei dem Erdbeben der Stärke 6,4 am 29. Juli waren 16 Menschen ums Leben gekommen.

Der Geologische Dienst der USA gab die Stärke des Erdstoßes mit 7,0 an. Sein Zentrum lag demnach rund zwei Kilometer ost-südöstlich von Loloan in einer Tiefe von 10,5 Kilometern.

Katastrophenschutzsprecher Sutopo Purwo Nugroho sagte KompasTV, das Erdbeben habe die Stadt Mataram heftig erschüttert und könnte dort Schäden verursacht haben. Das Beben sei auch in Teilen der benachbarten Insel Bali zu spüren gewesen. Iwan Asmara von einer örtlichen Katastrophenschutzbehörde sagte, Menschen seien in Panik aus ihren Häusern in höher gelegene Gebiete geflohen, insbesondere in Mataram und dem Bezirk Nord-Lombok.