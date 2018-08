Indonesien: Erneut schweres Erdbeben auf Lombok - 142 Tote auf indonesischer Insel

Lombok/Hongkong Schon wieder ist die indonesische Ferieninsel Lombok von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Am Sonntag wurde ein Beben der Stärke 7,0 gemeldet.

Die Zahl der Toten bei dem starken Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok ist auf 142 gestiegen. Zuvor war von 91 Menschen ausgegangen worden. Diese Zahl nannte Sutopo Nugroho von der nationalen Katastrophenschutzbehörde am Montagvormittag (Ortszeit). „Das ist ein vorläufiger Bericht. Wir gehen davon aus, dass die Zahl noch steigen wird, wenn unsere Such- und Hilfsmannschaften alle Teile von Lombok erreicht haben.“ Außerdem wurden mehrere hundert Menschen verletzt.

Das Beben hatte die Insel gegen 19.46 Uhr Ortszeit am Sonntagabend erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund 18 Kilometer nordöstlich von Lombok im Meer, in etwa 15 Kilometern Tiefe. Die größten Schäden gab es an der Nordküste. Auch die Hauptstadt Mataram wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der Süden und der Westen, wo sich die meisten Urlauber aufhalten, ist weniger betroffen.