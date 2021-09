Gerichtliche Maßnahme : Warum ein Mann in Indien für 2000 Frauen waschen und bügeln muss

S oder so ähnlich wie hier in Bombay könnte es aussehen, wenn der Mann aus dem indischen Dorf Majhor seine Strafe antritt. Foto: dpa-tmn/Senja Larsen

Patna Die Wäsche aller Frauen aus seinem Dorf erledigen, ein halbes Jahr lang und auf eigene Kosten: Das ist die ungewöhnliche Strafe, die ein Mann in Indien von einem Gericht bekommen hat. Doch hinter der Geschichte steht ein schlimmes Vergehen.

Ein wegen versuchter Vergewaltigung festgenommener Mann in Indien ist unter der Auflage aus der Haft freigekommen, sechs Monate lang allen Frauen in seinem Dorf die Kleider zu waschen und zu bügeln. Das Waschmittel und andere notwendige Utensilien für den Wäschedienst für rund 2000 Frauen müsse der 20-jährige Lalan Kumar auf eigene Kosten besorgen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsentscheidung, die vor einem Prozess in der Sache erging.