Bauer in Indien : Wachhunde für geschenkte Mangobäumchen

Bauer in Indien

Neu Dehli Ein unerwartetes Geschenk - das sich als besonders wertvoll herausstellt, darüber konnte sich ein Bauer in Indien freuen. Doch die Pflanzen werden auch von anderen sehr begehrt.

Von einem Fremden in einem Zug hat ein indischer Bauer Baumsetzlinge erhalten, die sich später als sehr wertvoll herausstellten. „Er bot mir diese Setzlinge an und bat mich, mich so um diese Pflanzen zu kümmern wie um unsere Babys“, sagte Bauer Sankalp Parihar aus Jabalpur im Bundesstaat Madhya Pradesh laut „Hindustan Times“. „Wir pflanzten sie im Obstgarten ohne zu wissen, welche Mangoart sie tragen wird.“