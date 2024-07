Dekadenz im Überfluss Indische Milliardären-Hochzeit erreicht ihren Höhepunkt

Die Hochzeit des Sohns des reichsten Inders ist so groß, dass sie selbst royale Vermählungen in den Schatten stellt. Vor mehr als 130 Tagen feierten Anant Ambani (29) und seine langjährige Freundin Radhika Merchant (29) mit einem Teil der Weltelite ihre erste Vorhochzeitsparty. Am Freitag, 12. Juli will sich das Paar endlich das Jawort geben. Geld spielt bei der Feier offenkundig keine Rolle.