Wegen zu viel Straßenlärm : Indien will Autohupen durch Musik ersetzen

Indien will Autohupen durch Musik ersetzen

Neu Delhi Wenn es nach Indiens Verkehrsminister geht, könnten bald Flöten, Geigen oder Mundharmonika statt lautes Hupen auf Indiens Straßen erklingen.

Melodischer Klang anstelle des Großstadtlärms: Indiens Verkehrsminister will das Geräusch von Autohupen in seinem Land durch Musikinstrumente ersetzen lassen. "Ich untersuche dies und plane, bald ein Gesetz zu erlassen, das vorsieht, dass die Hupen aller Fahrzeuge wie indische Musikinstrumente klingen", sagte Nitin Gadkari örtlichen Medien am Montag. Der Verkehrslärm sei dann "angenehmer".