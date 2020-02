Straßenschlachten und Proteste : Weitere Gewalt in Neu Delhi während Trump-Besuch

Foto: dpa/Dinesh Joshi

Neu Delhi US-Präsident Trump wertet seinen Kurzbesuch in Indien als „unvergesslich“ und eine großartige „Lernerfahrung“. Innenpolitische Probleme erwähnt er nicht. Zeitgleich kommt es zu Auseinandersetzungen mit Toten und Verletzten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Straßenschlachten haben den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Indien überschattet. Mindestens 18 Menschen wurden binnen drei Tagen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi getötet, als sich Hindus und Muslime auf den Straßen mit Steinen bewarfen. Von der Gewalt habe er gehört, sagte Trump am Dienstag, als noch von zehn Toten die Rede war. Er habe aber nicht mit Premierminister Narendra Modi darüber geredet. Die Gewaltursache wollte Trump nicht kommentieren. „Ich will das Indien überlassen und hoffentlich werden sie die richtige Entscheidung für das Volk treffen.“

Im Osten von Neu Delhi stieg am Dienstag dunkler Rauch in die Höhe. Hinduistische Protestler steckten Obst- und Gemüseläden sowie einen muslimischen Schrein in Brand - neben den Toten gab es seit Montag mindestens 150 Verletzte, wie der Chefarzt vom Krankenhaus Guru Tegh Bahadur, Sunil Kumar, am Dienstag sagte. Einige der Toten hätten Schusswunden gehabt. Ein Sprecher der Polizei von Neu Delhi sprach von 186 Verletzten, davon 56 Polizisten und 130 Protestierende.

Bei den Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen geht es um ein neues umstrittenes Staatsbürgerschaftsgesetz. Es sieht eine schnellere Einbürgerung mancher im Ausland geborener Angehöriger religiöser Minderheiten vor. Davon ausgenommen sind allerdings Muslime, weshalb Kritiker darin einen Versuch sehen, Muslime zu diskriminieren.

Rouf Khan, einem Anwohner des Vorortes Mustafabad, zufolge, eskalierte der Streit am Dienstag. Die Menge habe Eisenstangen, Steine und Bambusstöcke geschwungen und Häuser von Muslimen angegriffen. „Nachdem sie in die Häuser eingedrungen waren, randalierten sie und begannen, Menschen zu schlagen und Haushaltsgegenstände zu zerstören“, sagte Khan. Er sei mit seiner Familie aus Angst in eine nahegelegene Moschee geflohen, die von Tausenden muslimischen Männern bewacht worden sei.

Trump war für zwei Tage nach Indien gereist. Der Montag war von Prunk geprägt; er hielt eine Kundgebung in Ahmedabad ab und besuchte mit First Lady Melania den Taj Mahal. Nach Gesprächen mit Modi in Neu Delhi verkündete Trump dann, Indien habe einen Verkaufsvertrag von mehr als drei Milliarden Dollar für Militärausrüstung einschließlich Hubschraubern unterzeichnet. Die beiden hätten außerdem Fortschritte in ihren Gesprächen über einen Handelspakt gemacht.

Kurz vor einem Staatsbankett im Präsidentenpalast sagte Trump, sein Aufenthalt in Indien sei eine „wahnsinnige Lernerfahrung“ gewesen. Mit Blick auf das umstrittene Staatsbürgerschaftsgesetz in Indien sagte Trump, Religionsfreiheit sei Thema bei Modi gewesen und dieser sei dahingehend „unglaublich“. „In Indien haben sie sehr hart für eine großartige und offene Religionsfreiheit gearbeitet.“ Modi wolle, dass die Menschen ihre Religion frei ausüben könnten.

(ala/dpa)