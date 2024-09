Monsun-Regen Heftige Überschwemmungen in Indien – mindestens 25 Tote

Binnen 24 Stunden seien in der Region 400 Millimeter Regen gefallen, sagte der Leiter der Katastrophenschutzbehörde in Telangana, Y. Nagi Reddy. Die Wassermassen hätten viele Häuser beschädigt. Allein in Telangana seien rund 3800 Menschen in Notunterkünfte gebracht worden. Die indische Luftwaffe brachte nach eigenen Angaben 200 Rettungskräfte und 30 Tonnen Hilfsgüter in die betroffenen Bundesstaaten.