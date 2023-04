Bevölkerungsreichstes Land Indien überholt China bei der Einwohnerzahl

Bevölkerungsexperten, die sich bei ihren Prognosen auf frühere Daten der Uno stützen, gehen sogar davon aus, dass Indien schon in diesem Monat zur Nummer eins aufsteigen wird. Der jüngste Bericht der Weltorganisation nennt allerdings kein genaues Datum, wann der Wechsel an der Spitze erfolgen wird. Obwohl auf beide Länder mehr als ein Drittel der geschätzten Weltbevölkerung von 8,045 Milliarden Menschen entfallen wird, hat sich das Bevölkerungswachstum in beiden Ländern verlangsamt - in China allerdings wesentlich stärker als in Indien. Im vergangenen Jahr sank die Bevölkerungszahl in der Volksrepublik sogar zum ersten Mal seit sechs Jahrzehnten.