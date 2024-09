Vorfall in Indien Rudel Wölfe soll acht Kinder und einen Erwachsenen getötet haben

Experten zufolge greifen Wölfe Menschen oder Nutzvieh nur als letzten Ausweg an, wenn sie sonst nichts zu fressen finden. Doch Wildhüter gaben an, Hochwasser infolge sintflutartiger Regenfälle hätten das Revier der Wölfe überschwemmt und sie in stärker besiedelte Gebiete getrieben. Die Hochwasser hätten einen „Mangel“ verursacht, der die Wölfe dazu gebracht habe „Risiken einzugehen, die sie sonst nicht ins Auge fassen würden“, sagte Ajeet Kumar Singh, der an der Wolfsjagd teilnimmt, der Zeitung „Times of India“.