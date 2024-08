Krawalle auf Campus Proteste nach Vergewaltigung und Ermordung angehender Ärztin in Indien

Bei Protesten nach der mutmaßlichen Vergewaltigung und Ermordung einer angehenden Ärztin ist es im Osten Indiens auf dem Campus einer medizinischen Hochschule zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten hätten am Mittwochabend Fahrzeuge beschädigt und Krankenstationen geplündert, erklärte die Polizei am Donnerstag. Wer hinter den Krawallen steckte, ließ sie offen. In Medienberichten hieß es, dass mehrere Beamte verletzt worden seien. Die Polizei habe zudem Tränengas bei den Auseinandersetzungen am R.G. Kar Medical College in Kolkata eingesetzt.