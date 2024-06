Schwere Kollision Mindestens acht Menschen bei Zugunglück in Indien getötet

Der Sprecher der Eisenbahngesellschaft Northeast Frontier Railway, Sabyasachi De, sagte, drei der acht Toten seien Bahnmitarbeiter. Mindestens 25 Menschen seien bei dem Zusammenstoß in der Nähe des Bahnhofs New Jalpaiguri verletzt worden. Fernsehsender zeigten Grafiken von den kollidierten Zügen, wobei ein Wagen senkrecht in die Luft ragte.