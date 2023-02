Schmuggelversuch in Indien Mann mit 1,8 Kilo Gold in seiner Unterwäsche festgenommen

Zollbehörden in Indien haben einen Reisenden festgenommen, der knapp 1,8 Kilo Gold im Wert von mehr als 100.000 Euro in seiner Unterwäsche schmuggelte. Der Mann sei mit dem Flieger aus Riad in Saudi-Arabien in die indische Hauptstadt Neu-Delhi gereist. Das Gold sei in einer Paste in der Unterwäsche verborgen gewesen, teilten die Zollbehörden auf Twitter mit.