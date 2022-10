Im Bundesstaat Gujarat in der Stadt Morbi : Hängebrücke in Indien stürzt ein - 81 Tote

Hängebrücke in Indien stürzt ein - 81 Tote

Ahmedabad Beim Einsturz einer Fußgängerbrücke über einen Fluss in Indien sind nach Behördenangaben mindestens 81 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.

