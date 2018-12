Grausame Tat: Inderin schneidet Stalker die Genitalien ab - bringt ihn aber noch ins Krankenhaus

In Indien wurde eine Frau verhaftet, die ihrem Stalker die Genitalien abgetrennt hatte.

Mumbai Sie wurde belästigt - von ihrem Nachbarn. Am Ende wurde der Stalker für die Frau aus Indien zur Gefahr. Sie trennte ihm die Genitalien ab.

Wegen ständiger sexueller Belästigungen hat eine Frau im indischen Mumbai den Penis ihres Stalkers abgeschnitten und den Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die 47-jährige zweifache Mutter und zwei Helfer lockten den 27-Jährigen in ein einsames Industriegebiet, wo sie ihm die Genitalien abtrennten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei nach einer Notoperation in stabilem Zustand.