Indien : Mehr als 70 Menschen unter eingestürztem Wohnhaus verschüttet

Rettungskräfte suchen nach Überlebenden nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in Mahad, etwa 170 Kilometer von Mumbai entfernt. Foto: dpa/Uncredited

Mumbai Ein fünfstöckiges Wohnhaus ist am Montag im indischen Mahad zusammengebrochen. 15 Verletzte wurden aus den Trümmern geborgen - Dutzende werden vermisst. Die Unglücksursache ist noch offen.

Beim Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in Indien sind nach Polizeiangaben vermutlich mehr als 70 Menschen verschüttet worden. 15 Menschen seien verletzt aus den Trümmern gerettet worden, erklärte die Polizei in der Stadt Mahad südlich von Mumbai am Montag. 70 weitere Bewohner würden unter den Schuttmassen vermutet. Rettungsteams mit Spürhunden suchten nach Überlebenden.