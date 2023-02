Nach kritischem Beitrag Indien beschuldigt BBC der Steuerhinterziehung

Nach mehrtägigen Durchsuchungen in BBC-Büros in Neu-Delhi und Mumbai hat das indische Finanzministerium der britischen Rundfunkanstalt Steuerhinterziehung vorgeworfen. Der Sender habe Einkommen und Gewinne aus seiner Arbeit in Indien nicht vollständig deklariert, teilte das Ministerium am Freitag mit. Die BBC gab an, sie werde angemessen reagieren, wenn die Einkommensteuerbehörde direkt Kontakt zu ihr aufnehme. Das Wohlergehen betroffener Beschäftigter der Rundfunkanstalt habe für die BBC Priorität.