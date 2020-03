Datum mehrmas verschoben : Indien bereitet Hinrichtung von Gruppenvergewaltigern vor

Neu Delhi Der Fall hatte landesweit und auch international für Entsetzen gesorgt: Im Dezember 2012 war eine 23-jährige Studentin in einem Bus in Neu Delhi brutal vergewaltigt worden. Sie starb zwei Wochen später im Krankenhaus. Die Täter sollen nun hingerichtet werden.

Ein Gefängnis in Indien bereitet für Freitagmorgen die Hinrichtung von vier Gruppenvergewaltigern vor, die mit ihrer Tat weltweit Schlagzeilen gemacht hatten. Gleichzeitig versuchten die Verteidiger der vier Täter den angesetzten Todestag ihrer Mandanten bis wenige Stunden davor zu verhindern, wie diese am späten Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur sagten.

Die verurteilten Männer hatten vor mehr als sieben Jahren eine Studentin in einem fahrenden Bus so brutal vergewaltigt, dass diese an ihren Verletzungen starb. Der Fall hatte ein grundlegendes Problem in Indien gezeigt: Alle 15 Minuten wird nach offiziellen Zahlen eine Frau oder ein Mädchen Opfer einer Vergewaltigung.