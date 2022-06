Heftige Monsun-Stürme haben in Indien und Bangladesch zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Millionen Menschen verloren ihre Häuser, mindestens 120 Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Hunderttausende suchen Zuflucht in Notunterkünften. Die dramatischen Bilder im Überblick.

Menschen waten auf einer überfluteten Straße in Sunamganj in Bangladesch an gestrandeten Lastwagen vorbei.