Nach heftigem Monsunregen Zahl der Opfer nach Erdrutschen in Indien auf mehr als 150 gestiegen

Bei massiven Erdrutschen im Süden Indiens sind mindestens 150 Menschen in den Tod gerissen worden. Das teilten örtliche Behörden im betroffenen Bundesstaat Kerala mit. Es werden noch viele weitere Verschüttete befürchtet. Etwa 300 Rettungskräfte durchsuchten am Mittwoch im Süden des Landes Erdmassen und Trümmer, in der Hoffnung, noch Überlebende zu finden, wie die Polizei mitteilte. Ihre Bemühungen wurden jedoch durch blockierte Straßen und instabiles Erdreich behindert.