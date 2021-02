Katastrophe in Indien : Tote und Vermisste nach Gletscherabbruch

Katastrophe in Indien

Menschen auf einer Baustelle in der Nähe des beschädigten Dhauliganga-Wasserkraftwerkes. Foto: dpa/Uncredited

Lakhnau Im Norden Indiens ist ein Teil eines Himalaya-Gletschers abgebrochen und hat eine massive Flutwelle ausgelöst. Die Sturzflut im Gebiet Tapovan am Sonntag traf auf zwei Dämme und beschädigte einige Häuser. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben und 140 weitere wurden vermisst.

2000 Retter von Militär, Paramilitär und Polizei waren im Einsatz, die Suche ging nach Behördenangaben auch in der Nacht zu Montag (Ortszeit) weiter.

Am Sonntagmorgen war ein Teil des Gletschers Nanda Devi im nordindischen Staat Uttarakhand abgebrochen, danach strömten den Behörden zufolge Wasser, Schlamm und Schutt in Gegenden weiter unten vom Berg. Diese hatte der Gletscher zuvor zurückgehalten.

Die Behörden veröffentlichten ein Video von der Wasserwand, die auf einen der Dämme prallt und ihn praktisch widerstandslos bricht. Nach der Flut sah die Region wie eine graue Mondlandschaft aus. Durch die Wucht der Wassermassen wurde die Wasserkraftanlage Rishiganga am Fluss Alaknanda zerstört, eine weitere, im Bau befindliche Anlage am gleichnamigen Fluss Dhauliganga wurde beschädigt, wie ein Sprecher der paramilitärischen Grenzpolizei, Vivek Pandey, sagte. Die beiden Flüsse kommen aus dem Himalaya-Gebirge und treffen aufeinander, bevor sie eins mit dem Ganges werden.

In der Anlage Dhauliganga seien mindestens 42 Arbeiter in zwei Tunneln eingesperrt gewesen, meldete Pandey. Zwar seien 12 von ihnen aus dem einen Tunnel gerettet worden, aber mindestens 30 säßen noch in dem anderen fest. Weitere 140 Arbeiter würden noch vermisst.