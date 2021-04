Mutmaßlicher Täter tot : Acht Tote nach Schüssen in Fedex-Niederlassung in den USA

Indianapolis In einem Kurier- und Logistikzentrum in Indianapolis hat ein Mann am Donnerstag acht Menschen getötet und weitere verletzt. Der mutmaßliche Angreifer hat laut Polizei offenbar Suizid begangen.

In einem Paketzentrum in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana hat ein Mann mehrere Schüsse mit einem Gewehr abgegeben und dabei acht Menschen getötet. Das teilte Polizeisprecherin Genae Cook am Freitag auf einer Pressekonferenz mit. Mindestens vier Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, eine Person in kritischem Zustand. Zwei weitere Menschen seien leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer habe sich das Leben genommen. Polizisten, die am Donnerstagabend am Tatort eingetroffen seien, hätten das beobachtet.