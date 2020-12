Tierischer Nachwuchs : Ein erster Blick aufs Panda-Baby

Das sechs Monate alte Panda-Baby Yuan Bao im Taipei Zoo in Taiwan. Foto: AFP/HSU TSUN-HSU

Taipeh Schon vor einem halben Jahr gab es süße Neuigkeiten aus dem Zoo in Taipeh: Ein Panda-Baby wurde gesund geboren. Das Jungtier hat sich gut entwickelt und wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Im Zoo von Taiwans Hauptstadt Taipeh ist ein im Juni geborenes Panda-Junges erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Das Weibchen mit dem Namen Yuan Bao tapste am Montag mit seiner Mutter durch das Gehege, kletterte auf ein Holzgerüst und spielte mit Sägespänen - und wurde dabei unentwegt von den rund 150 versammelten Journalisten und geladenen Gästen fotografiert.

Der Name Yuan Bao bedeutet "rundes Baby" auf Chinesisch. Die kleine Pandabärin kam am 28. Juni als zweites Kind ihrer Eltern Tuan Tuan und Yuan Yuan zur Welt, der erste Zuchterfolg mit Riesenpandas in Taiwan war 2013 mit Yuan Baos älterer Schwester Yuan Zai gelungen.