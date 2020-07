Wegen „Unfallgefahr“ : „Two-Block“-Frisuren - Japanische Schulen verbieten Haarschnitt

Tokio In Japan tragen Jugendliche auf dem Kopf zurzeit gerne unten kurz und oben lang. Das ist zu viel für manche Schulen, also wird der sogenannte „Two-Block“-Harrschnitt verboten. Nun setzt sich die Politik mit der Frisuren-Kontroverse auseinander.

In Japan rauft man sich die Haare über die „Two-Block“-Frisur. Bei dem von beliebten K-Pop-Idolen her bekannten Hairstyle werden die Haare in der Regel hinten und an der Seite kurz und oben auf dem Kopf lang getragen. Beeinflusst von südkoreanischen Popstars erfreut sich die Frisur auch unter japanischen Schülern Beliebtheit. In Tokio verbieten einige Schulen den Haarschnitt jedoch, wie die Tageszeitung „Mainichi Shimbun“ am Montag berichtete.