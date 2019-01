100 Meter tief in Loch gefallen: Suche nach Julen wird zum dramatischen Wettlauf

Malaga Seit Sonntag fehlt vom kleinen Julen im Süden Spaniens jede Spur. Er soll in ein 100 Meter tiefes Bohrloch gefallen sein. Die Suche nach ihm läuft auf Hochtouren. Doch bis er gefunden wird, könnten noch Tage vergehen.

Die Suche nach einem in einem mehr als 100 Meter tiefen Brunnenschacht verschollenen Kind wird in Spanien nach vier Tagen immer mehr zum dramatischen Wettlauf gegen die Uhr. Vom zweijährigen Julen gab es am Donnerstag an der Unfallstelle in Totalán in der südspanischen Provinz Málaga weiterhin kein Lebenszeichen. Der Bau von zwei Tunneln, die direkt an das Ende des Brunnenschachts führen sollen, wo der Kleine vermutet wird, verzögerte sich.