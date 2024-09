In Afghanistan 14 Menschen sterben bei IS-Anschlag

In Afghanistan haben bewaffnete Angreifer mindestens 14 Menschen getötet. Wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews berichtete, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag an der Grenze zwischen den zentralen Provinzen Daikundi und Ghur. Demnach hatten sich die Opfer zur Begrüßung von Pilgern versammelt, die aus dem irakischen Kerbela zurückgekehrt waren. Dort waren vor rund drei Wochen Schiiten für das wichtige Gedenkfest Arbain zusammengekommen.