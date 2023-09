Fotos Impressionen zum Treffen zwischen Putin und Kim Jong Un

Kim Jong Un (M), Machthaber von Nordkorea, spricht mit Alexander Koslow (r), russischer Minister für natürliche Ressourcen und Ökologie, während Kim an einer Begrüßungszeremonie an seinem Zug teilnimmt, nachdem er die Grenze zu Russland in Chassan, etwa 127 km südlich von Wladiwostok überquert hat. Kim will sich bei seinem Russland-Besuch mit Kremlchef Putin treffen, der sich zuletzt in der östlichen Hafenstadt Wladiwostok am Pazifik aufhielt.