Im Bundesstaat Victoria : Kängurus dürfen zu Tierfutter verarbeitet werden

Zwei graue Riesenkängurus kämpfen am Emerald Beach miteinander. Angesichts einer Känguru-Plage dürfen Australiens Wappentiere künftig mit offizieller staatlicher Erlaubnis zu Tierfutter verarbeitet werden.

Melbourne Angesichts einer Känguru-Plage dürfen Australiens Wappentiere künftig mit offizieller staatlicher Erlaubnis zu Tierfutter verarbeitet werden. Im Bundesstaat Victoria dürfen die Beuteltiere nun geschossen werden.

Der Bundesstaat Victoria im Südosten des Kontinents wies am Dienstag sieben Gegenden mit besonders vielen Kängurus als Jagdgebiete aus. Dort dürfen die Beuteltiere nun geschossen werden. Ihr Fleisch wird dann auch zu Tierfutter verarbeitet. Nach Schätzungen sind in Australien etwa 45 Millionen Kängurus zuhause - fast doppelt so viele wie Menschen.