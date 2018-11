Italiener zeigen Herz für Tiere: Ikea-Filiale gibt Straßenhunden ein Dach über dem Kopf

Sizilien Um streuende Hunde vor der Kälte zu retten, nimmt eine Ikea-Filiale in Sizilien die Straßenhunde auf und gewährt ihnen Unterschlupf. Mit dieser Hilfsaktion sorgt Ikea in den sozialen Medien für große Begeisterung.

Ein seltener Anblick: Zwischen Betten und Sofas in einem Ikea-Möbelhaus auf der italienischen Insel Sizilien laufen nicht Menschen umher, sondern Hunde machen es sich gemütlich.

Mit der Hilfsaktion setzt sich das skandinavische Möbelhaus in Italien nach einem heftigen Unwetter für Straßenhunde ein. Anfang des Monats zog über den Ort Catania auf Sizilien ein heftiges Unwetter. Damit die Vierbeiner bei den Regenfällen und den niedrigen Temperaturen vor Ort nicht frieren müssen, hat sich die Geschäftsleitung dazu entschlossen, ihnen Unterschlupf zu bieten. So fanden die streunenden Hunde mitten in den Verkaufshallen des Möbelhauses ein neues Zuhause. Auf der Internetplattform „thedodo.com“ erzählte eine Kundin, dass die herrenlose Hunde außerdem mit Futter versorgt werden.