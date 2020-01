Möbel nicht mehr selbst schleppen : Neue Ikea-Filiale in Wien soll keine Parkplätze mehr haben

So soll die neue Ikea-Filiale in der Innenstadt von Wien aussehen. Foto: ZOOM visual project gmbh

Wien Ikea reagiert auf das veränderte Konsumverhalten seiner Kunden. In Österreichs Hauptstadt plant das Möbelunternehmen eine Filiale mitten in der Innenstadt - und das ganz ohne Parkplätze.

Ikea traut sich etwas Neues: In Wien will der Möbelriese das erste Geschäft eröffnen, das ohne Parkplätze funktioniert – mitten in der Innenstadt. Wie Ikea Österreich in einer Pressemitteilung erklärt, ist die geplante Filiale die Antwort auf das sich verändernde Kundenverhalten.