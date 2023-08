Hurrikan „Idalia“ naht Floridas Gouverneur DeSantis ruft Notstand aus

Während sich viele Floridianer für die Ankunft von „Idalia“ rüsteten, brachte der Sturm bereits Starkregen über Kuba, insbesondere im Westen der Karibikinsel. In der Region liegt die für Tabakproduktion bekannte Provinz Pinar del Río, die sich noch immer von den Folgen der Zerstörung durch Hurrikan „Ian“ erholt, der vor fast einem Jahr wütete. Die Behörden in Pinar del Río riefen einen Ausnahmezustand aus. Einwohner suchten bei Freunden und Verwandten Zuflucht. Geprüft wurde zudem eine mögliche Gefahr, dass der Fluss Cuyaguateje über die Ufer treten könnte. Allein am Sonntag fiel in Teilen Kubas bis zu zehn Zentimeter Regen, wie Wetterstationen meldeten.